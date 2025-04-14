Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, а евро - 47,39 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 14 апреля, снизился на 1 копейку и составляет 41,55 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 41 копейку - до 47,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 46,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 апреля, подорожал на 22 копейки - до 47,39 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 14 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 грн за один евро, что стало историческим максимумом европейской валюты, то есть гривна снизилась сразу на 1,08 гривни.

Издание Reuters сообщало, что доллар упал 11 апреля из-за того, что ослабление доверия к экономике США заставило инвесторов отказаться от американских активов в пользу более безопасных вариантов. Так, индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к трем валютам (швейцарскому франку, иене и евро) и еще трем основным аналогам, упал на 1,2%, впервые с июля 2023 года временно опустившись ниже отметки 100.

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