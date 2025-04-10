В течение нескольких недель значительную роль на валютном рынке будут играть аграрии.

На следующей неделе на валютный рынок будут влиять чисто экономические и регуляторные факторы. Все другие факторы, как, например, ход войны, PR на переговорах о прекращении боевых действий будут работать максимум "в придачу" и не будут представлять угрозы для стабильности рынка.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"По моему убеждению, информационные спекуляции на курсе валют из-за тупика в переговорах будут иметь эффект насекомого однодневки. Стоит признать, что сейчас ментально тяжелое время, ведь война истощает общество, а затягивание процесса любых переговоров о завершении войны имеет угнетающий эффект. Однако валютный рынок максимально защищен от любого неэкономического влияния", - сказал эксперт.

Видео дня

Он отметил, что в течение следующей недели, как и раньше, монетарные меры НБУ в поддержку прочности гривны и успокоения потребительских цен будут сказываться на курсовых показателях, и колебания доллара будет незначительным и прогнозируемым.

"Существует вероятность, что 17 апреля на заседании монетарного комитета НБУ может в очередной раз увеличить учетную ставку потенциально до 16-16,5%, однако такие действия регулятора будут зависеть прежде всего от эффективности предыдущих изменений. В любом случае дальнейшие шаги на укрепление национальной валюты успокоят настроения на валютном рынке", - считает Лесовой.

По его словам, в течение нескольких недель значительную роль на валютном рынке будут играть аграрии: посевная кампания стимулирует их к реализации валютного избытка, что автоматически увеличивает предложение, а регулятор сможет несколько ослабить свое влияние на рынок.

Основные показатели валютного рынка с 14 по 20 апреля, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41-41,6 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 40,7-41,5 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0-0,2 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"То есть общая картина на валютном рынке не изменится: текущие курсовые изменения не будут выбиваться за пределы допустимых коридоров колебаний. Как и раньше, ведущая роль останется за Нацбанком, что фактически делает невозможным неконтролируемые курсовые изменения", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины курс доллара составлял 41,26 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро составлял 45,95 грн/евро, а курс продажи - 45,62 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 10 апреля подорожал на 10 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в банке вырос на 25 копеек до 45,90 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: