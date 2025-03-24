Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 44,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 24 марта, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,88 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 45,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,70 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,56 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,30 грн/евро, а курс продажи - 45,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 24 марта, составляет 86 895 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 617 200 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 24 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,98 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 2 копейки.

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