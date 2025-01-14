Курс гривни к евро установлен на уровне 43,32 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 15 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Относительно европейской валюты гривня ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,32 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 19 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,27/42,30 грн/долл., евро - 43,42/43,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 14 января вырос на 2 копейки и составляет 43,00 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,40 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

С начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому НБУ и в дальнейшем вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Однако подорожание доллара в январе вряд ли превысит отметку в 42,5 грн/долл. по официальному курсу, считают в инвестгруппе ICU.

При этом аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы относительно курса доллара. Они ожидают, что доллар вырастет примерно на 5% в ближайший год на фоне введения новых пошлин и дальнейшего роста экономики США.

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