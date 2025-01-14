За 2024 год гривня ослабла по отношению к доллару на 10,6%.

С начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому НБУ и в дальнейшем вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривни. Однако подорожание доллара в январе вряд ли превысит отметку в 42,5 грн/долл. по официальному курсу.

Как говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU, по итогам прошлого года НБУ продал 34,8 миллиарда долларов из резервов через интервенции и позволил подорожание доллара к гривне примерно на 10,6%.

"В частности, в декабре НБУ продал 5,3 млрд долларов, что является рекордным месячным объемом интервенций за время полномасштабной войны. С начала года спрос на валюту несколько уменьшился, и НБУ продал за первую декаду примерно 1,4 млрд долларов из резервов, в том числе 1,04 млрд долларов на прошлой неделе. Благодаря таким интервенциям НБУ не позволил курсу гривны ослабнуть до более 42,3 грн/долл., поэтому подорожание доллара не превысило 0,6% с начала года", - говорится в материале.

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Аналитики ICU отметили, что за 9 дней года чистая покупка валюты бизнесом и населением составила примерно 1,2 миллиарда долларов, из них почти 678 миллионов долларов на межбанковском валютном рынке и более 560 миллионов долларов в розничном сегменте. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла на 0,9% до 42,2-43 грн/долл.

По словам экспертов, общий спрос на валюту в начале января хоть и уменьшился по сравнению с декабрем, но все еще остается большим, чем в среднем в течение прошлого года.

"Подобный повышенный спрос наблюдался и в начале прошлого года, однако уже в конце января 2024 года курс гривни даже усилился. По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривни колебаться неподалеку текущего уровня, постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ. Поэтому в ICU ожидают подорожания доллара в январе не выше 42,5 грн/долл.

"Общая тенденция к ослаблению гривни небольшими шагами в течение года будет сохраняться, мы ожидаем курс ориентировочно на уровне 46 грн/долл. на конец этого года", - подчеркнули эксперты.

Курс доллара - последние новости

Доллар достиг двухлетнего максимума по отношению к основным валютам. 13 января евро снизился на 0,6% до 1,0187 доллара. По данным Financial Times, индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине основных валют, достиг самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. изменили свои прогнозы относительно курса доллара. По их мнению, сильная экономика США и вероятное повышение пошлин может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

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