Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 14 января, вырос на 2 копейки и составляет 43,00 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,40 грн, а евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 января снизился до 44,05 грн.

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В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составляет 43,01 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро составляет 44,27 грн/евро, курс продажи - 44,05 грн/евро.

При этом Нацбанк установил на 14 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,13 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 44 копейки.

Следует отметить, что аналитики инвестгруппы ICU сообщили, что с начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому НБУ и в дальнейшем вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Однако подорожание доллара в январе вряд ли превысит отметку в 42,5 гривни за доллар по официальному курсу.

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