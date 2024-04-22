Курс гривны к евро установлен на уровне 42,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 23 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,78 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,318 грн/евро, то есть гривна выросла на 7 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 39,74/39,76 грн/долл., евро - 42,29/42,31 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек - до 40,05 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 39,90 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 43,09 грн/евро, а курс продажи - 42,90 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 22 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 40,15 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 43,10 грн за евро.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что ситуация на валютном рынке в конце апреля мало чем будет отличаться от событий в течение всего месяца, однако возможно кратковременное снижение курса иностранных валют.

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