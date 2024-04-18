До конца года курс гривны теоретически будет снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц.

В государственном бюджете на 2024 год заложен курс гривны на уровне 40,7 грн за доллар, и сейчас наблюдается постепенное приближение к плановому показателю.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в комментарии УНИАН сообщил, что по состоянию на середину апреля ключевые показатели, заложенные в госбюджет на 2024 год, выполняются - прежде всего это касается "слабой" девальвации гривны.

"В течение января-марта курс доллара по отношению к гривне вырос в среднем на 2,6% (с 38 грн по состоянию на 1 января до 38,99 грн на 1 апреля), что составляет почти треть от запланированной годовой девальвации, - в бюджете заложен курс 40,7 грн, то есть на 7% от "стартового" курса на начало 2024 года", - сказал эксперт.

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Мамедов предполагает, что в условиях, когда бюджетные прогнозы будут совпадать с реальным положением дел, дальнейшая девальвация гривны может составить еще 4,4%, а до конца года курс национальной валюты теоретически будет снижаться малозаметными темпами в среднем на 0,5% в месяц (ориентировочно на 0,19 грн).

По словам банкира, в течение первого квартала курсовые колебания, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, происходят с незначительным отклонением от "базового" курса, которые в недельном разрезе не превышают 2%. При этом допустимый "люфт" курсовых изменений составляет до 5% от основного курса.

Мамедов отметил, что валютный рынок живой, однако режим "управляемой гибкости", введенный регулятором, сдерживает любые проявления немотивированного роста валютных курсов, насыщая спрос через активные валютные интервенции на межбанке.

"Такая формула пока оправдывает надежды, ведь дальнейшая либерализация валютного рынка будет зависеть от ряда экономических и военных обстоятельств, среди которых краеугольным камнем является объем макрофинансовой помощи, которая покрывает массив бюджетных расходов, а также достаточная для успешной борьбы с врагом военно-техническая помощь", - отметил банкир.

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По прогнозу Международного валютного фонда, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар. В частности, среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 41 гривну.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что Нацбанк вряд ли повысит планку курса выше 40 гривен за доллар, ведь в бюджете на 2024 год среднегодовой курс заложен на уровне 40,6 гривны, а сейчас курс ниже этой отметки.

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