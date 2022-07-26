Рынок нормально отреагировал на решение Нацбанка повысить официальный курс доллара, отметили в пресс-службе регулятора.

В Национальном банке считают, что курс на наличном сегменте валютного рынка может как ослабляться, так и укрепляться - именно так и работает рыночное ценообразование.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Нацбанка на запрос УНИАН относительно заметного ослабления гривни в обменниках (почти до 40 грн за доллар) после решения регулятора установить новый официальный курс национальной валюты к доллару США.

"Любые весомые решения в курсовой сфере со стороны регулятора могут вызвать определенные рыночные колебания, которые со временем успокаиваются. Это нормальная рыночная реакция. Для того, чтобы переход к новому уровню фиксированного курса был мягким для финансовых рынков, Национальный банк до принятия соответствующего решения принял меры, которые позволили усилить конкуренцию на наличном рынке, снизить оттоки валютных ресурсов, соответственно сохранить резервы и усилить устойчивость валютной позиции страны, а также увеличить привлекательность активов в гривне", - отметили в НБУ.

Также отмечается, что НБУ предпринял дополнительный шаг для сбалансирования наличного валютного рынка - разрешил гражданам покупать безналичную валюту с последующим ее размещением на депозит от 3 календарных месяцев. Ежемесячный лимит для таких операций - 50 тыс. грн в эквиваленте.

"Это уменьшит спрос на наличную валюту и соответственно давление на курс в этом сегменте валютного рынка. Соответствующее послабление введено с 21 июля 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, новый уровень фиксированного курса гривни к доллару США должен способствовать стабилизации валютного рынка и существенно ослабить девальвационные ожидания, уверены в Нацбанке.

"В первые дни торгов при новом значении официального курса гривни к доллару США подавляющее большинство сделок осуществляется по курсу, который ближе к официальному курсу, чем к курсу официальный "плюс" 1%. Более того, за первые три торговых дня после фиксации обменного курса на новом уровне НБУ приобрел на рынке больше валюты, чем продал. Это свидетельствует о том, что девальвационные ожидания пока являются умеренными", - добавили в Нацбанке.

Напомним, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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