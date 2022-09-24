Сегодня в Киеве продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,65 грн/долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 сентября, укрепился на 15 копеек – до 42,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 30 копеек – до 41,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,65 грн за долл., евро – 40,50 грн.

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Напомним, 23 сентября в банковских обменниках Киева доллары продавали по 42,95 грн, а покупали по 42,00 грн.

Курс евро в Киеве был такой: продавали людям валюту по 42,10 грн, а покупали – по 40,80 грн.

Какие решения НБУ принимал насчет валютного рынка

Как сообщал УНИАН, 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Украинским банкам разрешили продавать гражданам безналичную валюту с последующим открытием депозитов на срок от трех месяцев, но есть ежемесячный лимит – не более 50 тыс. гривень в эквиваленте.

Позже НБУ ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям – запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Кабмин 13 сентября поддержал проект бюджета Украины на 2023 год. В макроэкономическом прогнозе Министерства экономики говорится, что в курс доллара в 2023 году достигнет отметки 50 гривень, а индекс потребительских цен – 30,6%.

По мнению экспертов, теоретически такой сценарий правительства может стать реальностью.

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