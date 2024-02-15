Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,31 грн, евро – 41,32 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 15 февраля, остался на предыдущем уровне – 38,40 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 4 копейки и составляет 41,56 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн, евро – по курсу 40,56 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 38,31 грн. Курс евро при оплате картой снизился на 17 копеек – до 41,32 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

По итогам 2023 года пункты обмена валют обеспечили поступления 384,7 миллиона гривен налогов в бюджеты разных уровней. По состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значился 3851 обменник, или на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 15 февраля, снизился на 2 копейки – до 38,45 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составляет 41,53 грн за евро.

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