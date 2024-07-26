Вице-президент ответила острой критикой на отказ.

Команда экс-президента США Дональда Трампа отказалась от дебатов с вице-президентом Камалой Харрис после того, как кандидат от Демократической партии вызвала представителя республиканцев на запланированную ранее очную встречу.

Как пишет Bloomberg, представитель Трампа Стивен Ченг заявил, что планы дебатов "не могут быть завершены, пока демократы официально не определятся относительно своего кандидата".

"Было бы неуместно планировать события с Харрис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение", - утверждает Ченг.

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Вице-президент ответила острой критикой на такую позицию команды Трампа.

"Что случилось с "в любое время, в любом месте?", - написала она в соцсети X в ответ.

Как отмечается, демократы готовы фактически выдвинуть Харрис и ее неназванного до 7 августа. Сейчас она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.

Дебаты между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом 27 июня сыграли в пользу республиканца и стали ударом для демократов. Неудачное выступление президента вызвало панику в партии относительно его возраста и способности победить Трампа, что в итоге вывело Байдена из гонки и привело к замене на Харрис.

В четверг вице-президент заявила, что "готова к дебатам с Дональдом Трампом" и обвинила его в "отступлении" от соглашения о мероприятии 10 сентября, организованного ABC News.

"Избиратели заслуживают увидеть разделенный экран, который существует в этой гонке на сцене дебатов", - сказал Харрис журналистам после возвращения в Вашингтон с выступления в Хьюстоне.

В издании напомнили, что 10 сентября должны были состояться вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Харрис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора - вместо ABC News он хочет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.

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25 июля Харрис официально заявила, что примет участие в президентских выборах. Предвыборное видео вице-президента США сосредоточено на призыве к "свободе". Кроме того, оно критикует юридические проблемы Трампа.

Несмотря на это последний опрос The Times свидетельствует о том, что экс-президент-республиканец все еще может вернуться в Белый дом.

К республиканцу относятся более благосклонно, чем к Харрис: 44% вероятных избирателей очень или скорее благосклонно относятся к бывшему президенту. О Харрис так говорит 41% опрошенных. В то же время 50% относятся неблагоприятно к Трампу и 51% - к Харрис.

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