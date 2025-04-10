Президент США Дональд Трамп объявил о немедленной 90-дневной паузе в отношении пошлин для большинства стран. В то же время тариф на китайский импорт был повышен до 125%. Это принесло облегчение рынкам, которые уже ожидали рецессии из-за введения пошлин. Ведь из-за действий администрации Белого дома курс американского доллара и интерес к нему как к резервной валюте пошатнулся. Стоимость акций американских компаний и государственных ценных бумаг падали, а инвесторы начали готовиться к дальнейшим негативным последствиям решений президента США - инфляции и замедлению экономики...

Действительно, Дональд Трамп и группа его экономических советников - это виртуозы игры на ожиданиях. Они то принимают решения, то отменяют их. Это было с Канадой и Мексикой, это мы увидели и с откладыванием Первой мировой торговой войны на 90 дней...

Но на самом деле США ведут борьбу за мировую доминантность доллара. Команда Трампа пытается усадить за стол переговоров основных торговых партнеров, чтобы улучшить торговый баланс Соединенных Штатов, который как раз из-за доминантности доллара хронически отрицательный в стране с 1962 года. Если Трамп достигнет цели, то доллар на мировом Олимпе просуществует еще десятки лет как доминантная валюта.

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Доля ВВП США с 1960 года в Мировом ВВП упала с 40% до 20-25%. Федеральной резервной системе (ФРС) и Казначейству все сложнее поддерживать глобальный функционал доллара без структурных изменений. Именно поэтому Белый дом и начал не столько торговую войну, сколько серию торговых переговоров. Но сделал это в несколько эмоциональный способ.

Стоит ли украинцам сейчас покупать доллары и хранить в них свои сбережения?

Украинцам стоит обратить внимание на гривню, ведь процентные ставки в гривне у нас значительно больше, чем по другим валютам.

Поэтому заметную долю сбережений следует держать в национальной валюте. А дальше должна быть диверсификация. Рекомендуемые валюты: доллар США, евро, возможно, швейцарский франк.

Также я бы рекомендовал иметь большую долю сбережений в той валюте, в которой вы планируете тратить средства. Если цена на товар или услугу, которую вы планируете купить, имеет зависимость от доллара, то лучше накапливать доллары, если евро - то евро. Однако стоит помнить, что без гривны в своем портфеле сбережений вы не сможете обойтись, поскольку большая часть расходов будет идти именно в национальной валюте.

В общем, текущие события в США и в торговом треугольнике США-КНР-ЕС существенно не повлияют на роль доллара США в мировой торговле. Его курс будет меняться, возможно, с немного большей волатильностью, чем всегда. Но для граждан Украины это не будет сильно заметным.

Виталий Шапран, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков