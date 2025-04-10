Китай ослабил юань по отношению почти ко всем основным валютам. Пекин принял решение на фоне углубления торговой войны с США, что угрожает и без того пошатывающейся экономике.
Издание Bloomberg пишет, что 10 апреля курс юаня по отношению к доллару упал до уровня, который в последний раз наблюдался во время мирового финансового кризиса, но после встречи высших руководителей Китая по вопросам стимулирования экономики этот шаг был ослаблен. Юань также упал до 15-месячного минимума по отношению к корзине валют торговых партнеров.
Народный банк Китая шестой раз подряд ослабил учетную ставку, что сигнализирует о желании Пекина постепенно ослабить валюту, чтобы поддержать экспорт. Фиксированная ставка ограничивает торговлю юанем в диапазоне 2%.
Китай может переключить свое внимание на экспорт товаров другим торговым партнерам, поскольку торговая война с США не прекращается.
Пекин не стал проводить агрессивную девальвацию валюты, поскольку резкое ослабление юаня сопряжено с высокими издержками, несмотря на потенциальную поддержку экспорта. Это может подорвать доверие к китайским активам и еще больше раззадорить США.
Трамп уже обвинил Китай в манипулировании валютой, чтобы компенсировать пошлины, а министр финансов США Скотт Бессент назвал Китай худшим нарушителем в международной торговой системе и заявил, что Пекин не должен девальвировать свою валюту на фоне пошлин.
"Значительное снижение курса юаня будет слишком тревожным для рынков и торговых партнеров Китая, и мы не считаем такой исход вероятным", - говорит Вэй Лян Чанг, стратег DBS Bank Ltd. "Китай может столкнуться с необходимостью поддерживать хорошие отношения с торговыми партнерами на фоне все более фрагментированной глобальной торговой системы".
Пошлины Трампа в отношении Китая - последние новости
9 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что приостанавливает на 90 дней введение повышенных пошлин для 75 стран. В этот период для них будет действовать пошлина в 10%. Исключением стал Китай. По словам Трампа, пошлины для Пекина увеличатся со 104% до 125%.
Издание WSJ пишет, что американский лидер надеется, что сможет заставить Пекин пойти на сделку, но пока мало признаков того, что китайский лидер Си Цзиньпин готов уступить.