Курс наличного евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 41,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро также не изменился и составил 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Как известно, Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют на уровне 50 грн/долл.

Курс доллара в Украине: последние новости

В банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 3 октября укрепился на 3 копейки – до 42,00 грн/долл. А относительно евро курс гривни не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

Экономический аналитик Иван Угляница прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара в Украине продолжит рост, так как оснований для стабилизации курса гривни на данный момент нет.

Экономический эксперт Александр Охрименко считает, что курс доллара в октябре может упасть до отметки в 42 грн/долл, а возможно и 41,5.