Прогноз сбудется, если НБУ продолжит борьбу с черным рынком валюты.

Курс доллара в октябре может упасть до отметки в 42 грн/долл, а возможно и 41,5. Случиться это может в результате борьбы НБУ с черным рынком.

Такой прогноз озвучил экономический эксперт Александр Охрименко, передает "Телеграф".

"Нацбанк в октябре ввел ряд ограничений, направленных на борьбу с черным рынком долларов, в частности, ограничил возможность снятия наличных за границей, которые затем привозились в Украину и продавались по повышенному курсу. Расплатиться с них можно, а снять и привезти в Украину для спекуляции – нет", – заявил он. Видео дня

"Если Нацбанк продолжит свои ограничительные меры, и они будут успешными, думаю, курс наличного доллара на черном рынке упадет до 42 гривень. А в банковских обменниках, возможно, даже до 41,5 гривень", – добавил Охрименко.

Курс доллара в Украине: прогноз на октябрь

2 октября курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева ослаб на 3 копейки – до 42,03 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанка" остался на уровне предыдущего показателя – 41,60 грн/долл. Курс гривни к евро также не изменился и составил 40,80 грн/евро.

Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует два варианта развития события на украинском валютном рынке в октябре. Согласно одному из них наличный курс доллара может вырасти до отметки в 45 грн/долл.