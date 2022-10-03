Оснований для стабилизации курса гривни на данный момент нет. Курс доллара продолжит рост.
Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница.
По его мнению, курс гривни падал бы в любом случае, даже без российского вторжения, тому способствовали бы общемировые тенденции.
Говоря о том, каким будет курс доллара в октябре 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления. Он уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.
Курс доллара в Украине: каким будет доллар в 2023 году
Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.
Правительство прогнозирует, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.
С 21 мая Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
А 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.