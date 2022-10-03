Эксперт считает, что реальных причин укрепления национальной валюты на данный момент нет.

Оснований для стабилизации курса гривни на данный момент нет. Курс доллара продолжит рост.

Такой прогноз сделал экономический аналитик Иван Угляница.

По его мнению, курс гривни падал бы в любом случае, даже без российского вторжения, тому способствовали бы общемировые тенденции.

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Говоря о том, каким будет курс доллара в октябре 2022 года, эксперт заявил, что гривна будет двигаться в сторону ослабления. Он уверен, что реальных причин укрепления национальной валюты нет.

Курс доллара в Украине: каким будет доллар в 2023 году

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины поддержал проект государственного бюджета на 2023 год.

Правительство прогнозирует, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

С 21 мая Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

А 21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.