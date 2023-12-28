Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 42,37 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 28 декабря, подорожал на 25 копеек – до 38,15 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 55 копеек и составляет 42,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,65 грн, евро – по курсу 41,50 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 28 копеек – до 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 53 копейки и составляет 42,37 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

В банках и обменниках Украины сегодня значительно подорожала валюта. Так, наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 декабря, подорожал на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подорожал на 30 копеек и составляет 42,30 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня незначительно подорожал на 42 копейки – до 38,50 грн/долл. (продать доллар можно за 38,29 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 60 копеек, до 42,55 грн/евро (курс продажи – 42,15 грн/евро).

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