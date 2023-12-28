Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро – 41,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 декабря, подорожал на 20 копеек – до 38,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне подорожал на 30 копеек и составляет 42,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,55 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня незначительно подорожал на 42 копейки – до 38,50 грн/долл. (продать доллар можно за 38,29 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 60 копеек, до 42,55 грн/евро (курс продажи – 42,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на четверг, 28 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 41,63 грн/евро, то есть гривня ослабла на 48 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в ближайшие дни, до 29 декабря, курс доллара в Украине в большинстве касс банков будет находиться в рамках коридора покупки и продажи от 37,20 до 38,50 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний – в пределах гораздо более узкого коридора – от 37,40 до 38,35 грн/долл.

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