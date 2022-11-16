Курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже того, который заложен в Госбюджет-2023.

Курс доллара в Украине в следующем году упадет ниже отметки в 40 грн/долл.

Такой прогноз делает часть аналитиков финансового рынка, советуя не скупать сейчас доллары, передает Today.ua.

По мнению руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, курс доллара в следующем году может оказаться значительно ниже того, который заложен в Госбюджет-2023.

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В том, что и сейчас нет никаких оснований для роста курса доллара, уверен экономист Олег Пендзин:

"Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривня укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу".

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 15 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 15 ноября курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек – до 40,70 грн/долл. тносительно евро курс гривни ослаб на 11 копеек – до 41,20 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро – 40,20 грн за евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл. Курс евро подорожал на 20 копеек – до 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 40,00 грн за евро.