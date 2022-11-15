Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, отметила эксперт.

В ближайшие дни до конца текущей недели (20 ноября) наличный курс доллара в Украине будет колебаться в коридоре 40,1-41,1 грн/долл.

"Дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов, которые уже более активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты", – спрогнозировала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

Отмечается, что все больше украинцев будут забирать свои долларовые вложения по депозитам.

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Как добавила эксперт, сдерживать рост курса будут существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу.

"Чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние", – заявила Золотько.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 15 ноября

Напомним, в банковских обменниках Киева 15 ноября курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек – до 40,70 грн/долл.

Относительно евро курс гривни ослаб на 11 копеек – до 41,20 грн/евро. А продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн за долл., евро – 40,20 грн за евро.