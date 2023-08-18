Продать доллар можно в среднем по курсу 37,45 грн, евро – 40,90 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 18 августа, ослабел на 20 копеек - до 38,10 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни ослаб на 13 копеек – до 41,75 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно дороже на 25 копеек - в среднем по курсу 37,45 грн за доллар. Продать евро можно на 10 копеек дороже, чем в предыдущий день, - 40,90 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанка" вчера, 17 августа, подорожал на 25 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении тогда подорожал на 15 копеек – до 41,55 грн за евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели - 21-27 августа - на наличном валютном рынке не предвидится особых изменений: курсовые колебания будут в рамках коридоров 37,2-37,7 грн/ долл. и 40,7-42 грн/евро. Также эксперт ожидает, что на следующей неделе сохранится баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

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