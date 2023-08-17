По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, до конца августа ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится.

В течение 21-27 августа на наличном валютном рынке не произойдет каких-то особых изменений, курсовые колебания будут в пределах коридоров 37,2-37,7 грн/долл. и 40,7-42 грн/евро, также стоит ожидать, что на следующей неделе будет сохранен баланс между спросом и предложением на наличные.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив, что, кроме того, стабильность рынка будет также подкреплена привычным спредом (разницей между курсом покупки и продажи), который не превысит 0,15-0,25 грн, и достаточно "стандартными", как для последнего времени, ежедневными колебаниями в пределах 0,1-0,3 грн.

"Вообще можно сказать, что до конца августа ситуация на валютном рынке вряд ли существенно изменится, ведь рынок будет находиться "в предвкушении" сентябрьской частичной либерализации с возвратом к инфляционному таргетированию и отмене фиксированного курса валют. При этом мы допускаем, что возврат к плавающему курсу валют по большому счету будет базироваться на рыночном наличном курсе", - сказал эксперт.

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Также Лесовой не исключает, что в сентябре регулятор может снизить учетную ставку на 1-2%, а к концу года, согласно экспертному мнению членов комитета по монетарной политике, уменьшение учетной ставки может быть еще более ощутимым - до 18% к концу года. Этот факт свидетельствует о стабильной и прогнозируемой экономической ситуации, что будет способствовать положительным явлениям на валютном рынке (по крайней мере сейчас отсутствуют риски к любым резким падениям курса гривны).

Среди главных факторов, которые будут влиять на наличный валютный рынок, как и неделей ранее, эксперт выделил международную финансовую помощь, которая, с одной стороны, позволяет покрывать расходы бюджета, а с другой - накопить достаточные международные резервы, которые уже составляют почти $42 млрд; развитие экономики страны и экспортные объемы (особый вес будет иметь решение вопроса с экспортом зерна, ведь ежемесячно валютные поступления за такие поставки составляли более 600 млн долларов);

"Таким образом, в последнюю неделю августа на валютном рынке сохранится достаточно прогнозируемая ситуация: рынок будет находиться в состоянии относительного затишья накануне определенных регуляторных послаблений", - резюмировал Лесовой.

Что происходит с курсом

Сегодня, 17 августа, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках ослабел на 16 копеек - до 37,90 грн за доллар. Относительно евро курс гривни ослабел на 12 копеек – до 41,62 грн за евро.

Наличный курс гривны к доллару у "Приватбанка" 17 августа подорожал на 25 копеек - до 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 15 копеек – до 41,55 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 40,55 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

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