Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 12 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,40 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении не изменился со вчерашнего дня и составляет 40,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн, евро – по курсу 39,60 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся – 40,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 12 декабря, подорожал на 20 копеек – до 37,65 грн за доллар в среднем. Средний курс гривни к евро сегодня ослабился на 10 копеек и составляет 40,65 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня также подорожал – на 19 копеек до 37,69 грн/долл. (продать доллар можно за 37,56 грн). Евро же в обменниках подорожал на 20 копеек – до 40,70 грн/евро (курс продажи – 40,49 грн/евро).

Основатель Concorde Capital Игр Мазепа прогнозирует, что средний курс в месяц в 2024 году будет составлять 37,5 – 38 гривен за один доллар, но к концу года он может вырасти до 39-40 гривен.

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