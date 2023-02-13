На этой неделе возможны незначительные ситуативные колебания наличного курса доллара, считает эксперт.

На этой неделе ситуация на рынке наличной валюты останется стабильной и прогнозируемой. Курс доллара в Украине 13-19 февраля ожидается на уровне 39,5-41 гривень за доллар.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко, пишет "Обозреватель". По его словам, небольшое укрепление гривни (0,5%) в начале февраля является ситуативной реакцией рынка на незначительный уровень инфляции в январе, и не станет главным трендом.

"Каждый год именно в январе экономические процессы несколько "утихают", что сразу сказывается на потребительских ценах и валютных курсах. Кроме того, НБУ пересмотрел инфляционный прогноз на 2023 год: ожидается, что по итогам года инфляция будет в 1,4 раза меньше, чем в 2022 году (19% против 27%). В то же время, можем констатировать, что именно в первую декаду февраля был сформирован "валютный коридор" на ближайшие 1,5-2 месяца: курс американского доллара будет варьироваться от 39,5 грн/долл. до 41 грн/долл.", - сказал Марченко.

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Финансист прогнозирует, что на этой неделе возможны незначительные ситуативные колебания наличного курса доллара в пределах 0,5-0,7 грн.

"Есть основания полагать, что на этой неделе курс наличного доллара не станет поводом для волнений: нижняя отметка не опустится ниже 39,5 грн, а максимальная - не пересечет 41 грн", - подытожил Марченко.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что существует серьезная угроза для курса гривни к доллару в 2023 году. По его словам, война привела к избытку денежной массы в банковской системе, который может оказаться на валютном рынке, что обвалит курс.

Согласно проекту государственного бюджета на 2023 год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце года чиновники прогнозировали его на уровне 50 грн/долл.

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса считает, что сейчас в Украине нет никаких предпосылок, которые бы свидетельствовали о том, что стоимость доллара достигнет отметки в 50 гривень.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень. По его словам, Украине не удастся полностью избежать девальвации в этом году.

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