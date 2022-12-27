Среднегодовой курс доллара в госбюджете-2023 на уровне 42,2 гривень с девальвацией до 45,8 гривень является оптимистическим сценарием, отметил экономист.

Курс доллара в Украине в 2023 году вполне может перевалить за отметку в 50 грн/долл., это лишь вопрос времени.

Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, отметив, что такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров, передают Факты ICTV.

Отмечается, что среднегодовой курс доллара в госбюджете-2023 на уровне 42,2 гривень с девальвацией до 45,8 гривень является оптимистическим сценарием, следующей целью рынка уже стал курс 50 гривень за доллар.

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По словам эксперта, в настоящее время курс наличной валюты имеет существенное отклонение от официального, и в течение года этот отрыв может существенно увеличиться. Причина - курс наличной валюты не фиксирован, как курс безналичной валюты, а валютные ограничения на рынке наличной валюты значительно меньше.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 27 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 27 декабря курс гривни к доллару снизился на 20 копеек - до 40,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 18 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 27 декабря вырос на 20 копеек и составил 40,40 грн за доллар. Курс евро к гривне также подорожал на 20 копеек - до 42,40 грн/евро.