С начала карантина биткоин подорожал в три раза

За сутки криптовалюта подорожала на 7%, а с марта — на 200%...

Сегодня, 28 июля, биткоин стремительно подорожал до $11 400. За сутки его курс вырос на 7%, а после спада в марте до $3800 — на 200%.

Об этом сообщается на сайте криптовалютной биржи Binance.com.

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Объект активов

Объем торгов активом за 24 часа увеличился на 45%, до $35 млрд. Доля BTC на рынке поднялась до 63%.

Криптовалюта Ethereum, которая вчера дорожала сильнее других, сегодня дешевеет на 2%, до $318. Столько же потерял токен Cardano. В то же время цена Litecoin, Bitcoin Cash и Bitcoin SV выросла на 8-9%.

Колебание курса

Из ста ведущих по капитализации криптовалют наибольший рост показала THORChain — 18%. Сильнее других подешевела Ampleforth — на 22%. Капитализация всего рынка цифровых активов достигла $322 млрд.

Хронология событий

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты Bitcoin 13 марта упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов в четверг, 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

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