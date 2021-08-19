В частности, "Метинвест" активно инвестирует не только в развитие бизнеса, но и в образование, науку и экологию.

Группа компаний "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в Украине, за 15 лет своего существования вложив в работу своих предприятий 10 миллиардов долларов и еще 2,5 миллиарда гривень – в развитие украинских городов.

Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Как отмечает издание, "Метинвест" успешно реализует мировую практику, когда крупные корпорации не только зарабатывают деньги и развивают экономику, но и инвестируют в образование, науку и экологические проекты. В частности, компания основала первый в Украине частный горно-металлургический университет – "Метинвест Политехника" в Мариуполе – полноценное высшее учебное заведение по подготовке кадров для нужд металлургической отрасли.

При этом авторы материала констатируют, что развитие Украины главным образом будет зависеть от внутренних инвестиций, ведь, по данным Госстата, иностранные инвестиции в Украине в 2020 году составили лишь 0,4%, тогда как инвестиции украинских предприятий в модернизацию, создание рабочих мест, новое оборудование, системы безопасности и улучшение экологических стандартов составили 66,5%.

Автор: Григорий Бондарь