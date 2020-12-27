По словам премьер-министра, общий фонд государственного бюджета на 2020 год уже выполнен на 100%.

Украина входит в 2021 год с прогнозами роста экономики почти на 5%.

Читайте такжеВ Украине замедлилось падение ВВПОб этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.

"В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти плюс 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал он.

По словам Шмыгаля, по состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением пошлин на более чем 60 миллиардов гривень.

Также премьер отметил, что, "несмотря на манипуляции отдельных персон, государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов". На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 миллиардов гривень, и это абсолютный рекорд на эту дату.

"Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тысяч гривень украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие "карантина зимних каникул", уже осуществляются", - сообщил глава правительства.

Что этому предшествовало

Ранее Шмыгаль заявлял, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% ВВП.

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Автор: Анна Бредихина