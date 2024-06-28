Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с Евросоюзом и США.

В следующие четыре года международные партнеры планируют ежегодно предоставлять Украине общую военную поддержку на сумму в 60 миллиардов долларов.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с Евросоюзом и США.

"Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время", - сказал глава Кабинета министров.

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Кроме того, премьер-министр отметил, что Украина уже в этом году получит дополнительные 50 миллиардов долларов от союзников благодаря использованию доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов. По его словам, соответствующее решение было принято на саммите стран "Большой семерки".

Соглашения по безопасности Украины - главные новости

13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Таким образом США стали 17 страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной.

27 июня, Украина подписала соглашения по безопасности с Евросоюзом, Литвой и Эстонией. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров других европейских стран присоединиться к подписанию таких соглашений.

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