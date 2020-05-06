Коболев назвал общую стоимость медицинского груза из Китая и анонсировал новую поставку

Основной груз прибыл именно сегодня - это защитные костюмы.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что до конца месяца в Украину должен прибыть еще один груз с медицинским оборудованием из Китая.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время брифинга в аэропорту "Антонов" (пгт Гостомель) после прибытия самолета Ан-225 "Мрия" с благотворительным медицинским грузом из КНР.

По его словам, с Китаем есть договоренность о поставках в относительно короткий срок партии медицинского груза общей стоимостью примерно в полмиллиарда гривень.

"Два самолета этой партии уже прибыли в Украину: первый - "Антей", второй - "Мрия"... Третий самолет, мы ожидаем, прибудет примерно к концу этого месяца. Основной груз - костюмы - прибыли именно сегодня", - сказал он.

Коболев также выразил надежду, что с помощью Министерства здравоохранения удастся эффективно и быстро развести этот груз по стране в те больницы, которые определит ведомство.

Он уточнил, что всего общая партия изделий включает в себя 500 тысяч защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов, 50 портативных УЗИ-устройств и 50 тысяч респираторных масок. В частности, цена одного костюма составляет 15 долларов.

"Это то, что было всего приобретено в Китайской Народной Республике, и сегодня львиная часть этого груза прибыла украинским самолетом "Мрия", - добавил Коболев.

Напомним, в аэропорту "Антонов" (пгт Гостомель) сегодня прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" с благотворительным медицинским грузом из КНР весом более 100 тонн.

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