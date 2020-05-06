Самолет-гигант "Мрия" привез в Украину очередной медицинский груз из Китая (видео)

На борту самолета - около 111,5 тонн груза.

До аэропорта "Антонов" (пгт Гостомель) прибыл крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" с благотворительным медицинским грузом из КНР в более 100 тонн.

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Как передает корреспондент УНИАН, прямая трансляция прибытия самолета происходила на странице "Нафтогаза" в Youtube.

Во время трансляции сообщалось, что речь идет о медицинское оборудование и средствах защиты для передачи медицинским учреждениям Украины с целью преодоления пандемии COVID-19.

На борту самолета - около 111,5 тонны груза.

Также было отмечено, что самолет встречали, в частности заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская, заместители министра здравоохранения Светлана Шаталова и Виктор Ляшко, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также заместитель директора авиакомпании "Авиалинии Антонова" Виталий Шость.

*** Группа "Нафтогаз" при поддержке Офиса президента Украины и Министерства охраны здоровья Украины закупила благотворительный медицинский груз из КНР. Речь идет о 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных УЗИ-устройств.

Напомним, к операциям по перевозке медицинских средств из Китая до разных стран мира Ан-225 приобщился 11 апреля этого года. К настоящему времени «Мрия» уже выполнила рейсы до Польши, Франции, Германии, Канады, Украины.