В Кабмине придумали, куда потратить еще 2 миллиарда гривень из коронавирусного фонда

Данные средства планируют направить на выполнение трех бюджетных программ

Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

Соответствующее протокольное поручение было дано на заседании правительства в среду, 22 июля.

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На что пойдут деньги

Данные средства планируют направить на выполнение трех бюджетных программ.

Речь идет об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях, поддержке приоритетных направлений научных исследований, улучшении социальной защиты отдельных категорий педагогических работников.

Размер спецфонда

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент. По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

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