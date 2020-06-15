Без "Плана Б" или розовые очки премьера

Дмитрий Шварц

На минувшей неделе исполнилось сто дней работы правительства Дениса Шмыгаля. По этому поводу премьер провел большую пресс-конференцию.

В ходе этого общения журналист прямо спросил главу Кабинета министров, что тот намерен делать, «если осенью начнется жесть», то есть, мировой экономический кризис углубится, как это предрекают некоторые эксперты.

Шмыгаль назвал подобные прогнозы «типичной страшилкой о конце света» и сказал, что в правительстве ожидают возобновления роста отечественной экономики уже с третьего квартала.

И хотя при этом он заявил, что сейчас ни одно правительство мира не прогнозирует более чем на три месяца вперед, но в качестве доказательства своей правоты сослался на обнадеживающие макропрогнозы Минэкономики, МВФ, Всемирного банка и мировых аналитических центров.

В правительстве попросту нет запасного плана, если что-то пойдет не так

Также он подчеркнул, что в Кабмине «не видят критических угроз, которые могли бы возникнуть в августе-октябре» и «неожиданностей», которые обвалят экономику и приведут к катастрофе.

Из такой немного самоуверенной речи напрашивается вывод, что в правительстве попросту нет запасного плана, если что-то пойдет не так.

Или может он есть, но Шмыгаль решил не сеять лишнюю панику.

Если учесть, как «оперативно» нынешний Кабмин реагировал на вызовы коронакризиса, то первый вариант выглядит более правдоподобно.

Вполне возможно, что после получения первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и привязанных к нему кредитов от других международных кредиторов в правительственесколько расслабились и решили, что дальше рынок сам понемногу вырулит из карантинного кювета.

Стоит ли говорить, чем грозит такая недальновидность, ведь предыдущие кризисы Украина переживала едва ли не хуже всех в мире. А мартовское заявление нынешнего премьера, что наша страна входит в кризис гораздо более сильной, чем в 2008 году, почему-то не придают уверенности. И трипроведенных страной карантинных месяца лишь подтверждают эти опасения.

Видимо, сейчас у Кабмина первоочередным вопросом значится утверждение депутатами парламента программы своих действий, без чего у министров не будет годового иммунитета на увольнение.

В самом парламенте пока не определились, стоит ли утверждать программу деятельности Кабмина

Первый вариант программы после нещадной критики в стенах Верховной Рады отправили на доработку. Потому документ в авральном порядке переписали и в конце прошлой недели вновь отправили на рассмотрение народным депутатам.

Похоже, в самом парламенте пока не определились, стоит ли утверждать программу деятельности Кабмина, потому решили выработать свое видение запасного плана по спасению экономики, раз министрам пока не до этого. Подтверждением этому стало заседание рабочей группы по наработке предложений по экономическому спасению страны, которое состоялось на минувшей неделе.

Идеи, которые там были озвучены, пока вряд ли можно назвать популярными среди первых лиц государства, но сама тенденция является важным сигналом.

Так, Дмитрий Наталуха, возглавляющий Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития, указал на то, что пандемия фактически дала карт-бланш многим государствам самостоятельно выбирать, как реагировать на кризис, причем многие пошли на беспрецедентные меры. В качестве международных примеров он назвал национализацию некоторых отраслей и переход к модели государственного капитализма, суверенизацию экономики и громадную эмиссию денег.

Кстати, о печатном станке. Глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса того же парламентского комитета по вопросам экономразвития Людмила Буймистер озвучила достаточно крамольную мысль для нынешних руководителей Кабмина и НБУ.

Речь идет об эмиссии около 300 млрд гривень, что составляет 10 процентов от валового внутреннего продукта. Эти деньги она предложила равномерно разделить на три подпрограммы по стимулированию экономики. Первая – выдача каждому жителю страны по 3000 гривень. Вторая – бесплатные и безусловные кредиты на поддержку розничных торговых сетей, малого и среднего бизнеса, чтобы они выплачивали зарплату и, тем самым, сохраняли рабочие места. Третья – инвестиции в строительство инфраструктуры и восстановление электроэнергетической сферы.

Украина живет политической логикой, а на горизонте у нас уже замаячили местные выборы, которые планируются на октябрь

Интересно, какими будут инфляция и курс гривни после реализации подобных «новаций» - залить экономику деньгами?

Пока главным является не то, как эти предложения могут воспринять международные кредиторы нашей страны, а также реальный эффект таких действий, если они будут реализованы. Важно, что эти идеи озвучиваются, причем не последними людьми в парламенте.

И вот представим, что ситуация будет развиваться не по оптимистичному сценарию Кабмина, а отечественная экономика столкнется с куда более серьезными вызовами, чем те, что были весной. Можно ли надеяться на оперативное реагирование правительства?

Важно также помнить, что Украина живет политической логикой, а на горизонте у нас уже замаячили местные выборы, которые планируются на октябрь. Поскольку фактически в стране все ключевые решения принимает президент, то при отсутствии правительственного «Плана Б» ему на стол вполне могут лечь вышеописанные предложения от парламентариев, которые явно придутся по вкусу многим избирателям.

Дмитрий Шварц

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