Мировой рынок акций пережил худший месяц с начала пандемии

С начала 2022 года мировой объем IPO упал на 60% по сравнению аналогичными показателями прошлого года.

Падение спроса со стороны инвесторов и нестабильные рынки привели к тому, что стоимость отмененных IPO во всем мире почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас она составляет $6,2 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Мировой рынок акций пережил худший месяц с начала пандемии на фоне перспективы повышения процентных ставок, замедления экономического роста и геополитической напряженности. Особенно уязвимыми для распродаж стали акции технологических компаний.

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Индекс волатильности CBOE (VIX), показатель ожидаемых рыночных колебаний в этом месяце вырос на 60%, что является сигналом для новых продаж акций.

В Нью-Йорке колебания на фондовом рынке привели к тому, что выход на биржу отложили по меньшей мере девять компаний. В Европе от размещения в Амстердаме отказался IT-стартап WeTransfer. Компания не смогла привлечь достаточное число инвесторов.

Что такое IPO:

Первичное публичное предложение (англ. Initial Public Offering, IPO) — первая публичная продажа акций (или других ценных бумаг) частной компании, в частности в форме продажи депозитарных расписок на акции. Продажа акций может осуществляться как за счет размещения дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска акционерами частной компании.

Основной целью проведения IPO является получение так называемой "учредительной прибыли" — прибыли, получаемой учредителями акционерных обществ посредством разницы между суммой от продажи выпущенных акций и капиталом, действительно вложенным ими в акционерное предприятие.