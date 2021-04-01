Война ритейла с банками: как бы не проиграть потребителю

В Украине хотят законодательно ограничить комиссии, которые платят продавцы товаров и услуг за прием безналичных платежей по банковским картам. Представители банков не согласны с этим и предупреждают о негативных последствиях для конечного потребителя.

В украинском информационном поле начался ожесточенный спор между представителями бизнеса и банкирами, все чаще в соцсетях мелькают посты со словами «эквайринг» и «интерчейндж». Все дело – в возможном введении законодательного регулирования комиссий при оплате товаров и услуг с использованием банковских карт.

В чем же суть горячих дискуссий?

В парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает снижение размера комиссий за эквайринг и интерчейндж. Депутаты также говорят о возможности включения подобной нормы в уже принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект о платежных услугах.

Для начала разберемся с терминами. Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми банковскими картами. Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатился покупатель.

То есть за каждую оплаченную картой покупку в торговой точке взимается определенная комиссия – обычно около 2-2,5 процентов от суммы операции. Большую часть этих средств получает банк, выпустивший карту, которой расплатился покупатель, - примерно 1,5 процента, это и есть интерчейндж.

Оставшуюся часть делят между платежной системой карты (Visa или MasterCard), это меньше 0,1 процента от суммы комиссии, и банком, установившим платежный терминал.

Разработанный группой депутатов законопроект предлагает существенно ограничить размер такой комиссии. Документ предусматривает поэтапное снижение комиссии, начиная от 1,5 процента от суммы транзакции, через полгода – 1 процент и до 0,5 процента. Интерчейндж также предлагается вначале ограничить 1 процентом от суммы операции, далее 0,65 процента и 0,3 процента.

За несоблюдение этих норм предполагается штраф.

«Национальный банк Украины применяет к эквайеру штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на дату выявления нарушения, за каждый факт такого нарушения», - сказано в тексте проекта закона.

В преддверии рассмотрения этих новаций парламентом и подготовки ко второму чтению проекта закона о платежных услугах, активизировались представители ритейла, который обратились к депутатам с просьбой поддержать данные нормы.

Аргументы ритейлеров

Неудивительно, что продавцы увидели шанс увеличить свою прибыль путем существенного ограничения комиссий, которые они платят за возможность принимать безналичные платежи.

Руководитель GR направления Ассоциации ритейлеров Украины Наталия Петровская считает, что эквайринг является слишком дорогим для украинского бизнеса, а в некоторых случаях - невозможным для оплаты.

«Когда начался коронакризис, и часть бизнеса вынуждена была закрыть свои офлайн-магазины, перепрофилироваться и перейти на работу онлайн, доля безналичных расчетов значительно увеличилась. Банки и международные платежные системы получили дополнительные доходы, однако бизнес остался со своими долгами и со своими проблемами», - сказала она.

Руководитель и совладелец крупнейшего украинского маркетплейса "Розетка" Владислав Чечеткин также поддерживает снижение ставки эквайринга.

«Украинскому бизнесу некуда деться: принимать карты обязывает закон, а почти все платежи проходят через три банка, которые в Украине могут ставить любые тарифы. В Евросоюзе подобную проблему решили на законодательном уровне, зафиксировав обоснованный тариф», - отметил он.

По мнению ритейлеров, если бы тариф на безналичные расчеты был не таким высоким, бизнес мог бы снижать цены на товары и услуги, сдерживать инфляцию и облегчать финансовое положение граждан в условиях кризиса и падения доходов.

Основным аргументом, который приводят предприниматели, является пример европейских стран, где законодательно ограничили размер такой комиссии - в Евросоюзе эта комиссия не превышает 0,3 процента, а существующие в Украине тарифы в несколько раз выше.

Доводы о необходимости приближения законодательства Украины к европейским параметрам приводятся и в предлагаемом депутатами законопроекте. В пояснительной записке к документу сказано, что во всех странах ЕС размер ставок комиссии ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,2 процента по дебетовым картам и 0,3 процента по кредитным картам от каждой транзакции, проведенной с их помощью.

«Соответствующие ограничения установлены Регламентом 2015/751 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2015 о межбанковских комиссионных сборах за платежные операции и являются обязательными для всех стран-участниц Евросоюза», - говорится в тексте.

Желание владельцев бизнеса увеличить свою прибыль понятно. Однако с этим не согласны представители банков и платежных систем.

Успех cashless в Украине

Стоит отметить, что в Украине развитие финансового сектора и cashless -экономики происходит быстро и достаточно успешно.

По словам замглавы Национального банка Алексея Шабана, центробанк совместно с участниками рынка годами работал над построением в стране культуры безналичных расчетов. И если десять лет назад люди снимали почти все деньги в банкоматах, то сейчас они предпочитают безналичные расчеты.

«Этому способствовал рост платежной инфраструктуры. Сегодня в Украине 375 тыс. POS-терминалов, установленных банками на предприятиях торговли. За десять лет это число выросло в пять раз, и все равно это очень мало по сравнению со странами ЕС. В Украине на 100 граждан чуть больше 9 терминалов, в Европе - 33 терминала на тысячу населения. 87 из 100 операций с платежными картами на сегодня являются безналичными», - сказал Шабан.

Действительно, все больше украинцев сегодня предпочитают безналичные расчеты. Наличные деньги стали редкими гостями в кошельках части наших соотечественников, и все чаще люди платят даже не картами, а смартфонами и умными часами, оснащенными NFC-модулями.

В период пандемии коронавируса возможность бесконтактной и онлайн-оплаты стала неоспоримым преимуществом и необходимостью. Соблюдая карантинные нормы и оберегая себя от риска заразиться, люди отдают предпочтение покупкам в интернет-магазинах и доставке всех видов товаров.

Киевлянка Ольга давно оплачивает товары и услуги онлайн и с помощью смартфона. Торговые точки без POS-терминалов сейчас редкость, и снятие наличных превратилось в раздражающую необходимость.

«Наличные снимаю крайне редко, и нужны они в основном в некоторых видах общественного транспорта. Покупки совершаю только в магазинах, где возможна безналичная оплата, благо, трудно найти сейчас даже кофейню или киоск без терминала. И маму свою приучила платить картой», - сказала Ольга корреспонденту УНИАН.

Помимо удобства и безопасности оплат с помощью банковских карт у украинцев есть возможность совершать крупные покупки в рассрочку без процентов – большинство банков в погоне за клиентом предлагают такие услуги. И для покупки, к примеру, бытовой техники нашим соотечественникам уже не нужно месяцами копить или выплачивать большие проценты по кредиту.

Последствия для клиентов

В случае законодательного ограничения размера межбанковских комиссий украинцы рискуют потерять возможность пользоваться некоторыми привлекательные услугами банков.

Банкиры предупреждают, что это регулирование вынудит их в целях сохранения прибыли отказаться от программ лояльности, таких как начисление кэшбека за покупки или иных бонусов, также могут вырасти процентные ставки по кредитам, тарифы за обслуживание карт, которые практически во всех банках являются бесплатными.

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, введение в Украине ценового регулирования комиссий будет иметь откровенно негативные последствия для развития платежного рынка и перечеркнет многолетние усилия его участников и государства по развитию cashless экономики.

Ведь в Украине, как и в мире в целом, за счет комиссий интерчейндж покрывается львиная доля затрат на эмиссию и обслуживание платежных карт, финансируются программы лояльности для потребителей и инвестиции в платежную инфраструктуру.

«Фактически, плата интерчейндж сегодня является основным источником "карточного" дохода для банков - эмитентов платежных карт. Благодаря ей клиенты могут не платить за выпуск карт, а также за кредитные средства в течение грейс-периода до полутора-двух месяцев, получать кэш-беки. Если эти доходы радикально уменьшатся, банки, как и в Европе, будут вынуждены перекладывать "карточные" расходы непосредственно на владельцев карт - потребителей. Таким образом, как и в Европе, для них будут повышены или введены дополнительные комиссии, а о кэшбеках с грейс-периодами можно будет совсем забыть», - объясняет Коробкова.

Приводимые ритейлерами аргументы о приближении таким образом национального законодательства к европейскому на фоне опыта той же Европы выглядят менее убедительными.

По словам Коробковой, принудительное снижение комиссии интерчейндж в странах ЕС имело негативные последствия, как-то повышение тарифов на банковские услуги для пользователей платежных карт, сворачивание программ лояльности, которые стимулировали пользователей платежных средств к безналичным расчетам, и сокращение инвестиций в развитие банковской инфраструктуры и безопасности платежей.

«Кроме того, как свидетельствуют результаты исследования, снижение комиссии интерчейндж не привело к ожидаемому снижению цен на товары для потребителей, а расходы небольших торговцев сократились незначительно, зато бенефициарами сокращения комиссий интерчейндж стали крупные торговые компании. То есть, если коротко описать эффект от регулирования размера комиссии интерчейндж в Европе, - выросли доходы крупных торговых компаний (сетей), также выросли расходы потребителей», - отметила эксперт.

Как отметила директор НАБУ, следствием такого регулирования станет то, что банки будут вынуждены оптимизировать и сворачивать эквайринговые сети, как сворачивают сегодня свои сети физических отделений, сокращать количество POS-терминалов в торговых точках и даже прекращать обслуживание определенных торговых предприятий.

Сохранить рыночный подход

Нацбанк также считает введение такого регулирования нецелесообразным.

«Мы подчеркиваем необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию комиссии интерчейндж, ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей», - сказано в официальном заявлении регулятора.

В НБУ подчеркнули, что альтернативой может стать постепенное и гармоничное снижение комиссии банками и платежными системами, и призвали парламент воздержаться от идеи законодательного ограничения предельного размера комиссии интерчейндж и дать возможность финансовому рынку самостоятельно и демократическими методами решать вопрос стоимости финансовых услуг.

Украинские банкиры считают, что при принятии подобного закона прямые потери госбюджета составят многие миллиарды гривен в год.

По словам замглавы правления «ПриватБанка» банка Развана Мунтеану, прогнозируемое уменьшение прибыли банка составит до 5,3 млрд гривен в год, что будет стоить государству как владельцу «ПриватБанка» ежегодно 3,3 млрд гривен дивидендов. Кроме того, применение нерыночного подхода к регулированию комиссии приведет к значительному падению количества и объема безналичных операций и, соответственно, росту оборота наличных, что сведет на нет усилия государства по фискализации бизнеса. Прямые потери бюджета от недополученных налогов составят еще около 1 млрд гривен в год.

Также Мунтеану отметил, что банки будут вынуждены отключить возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости транзакций с учетом дополнительных комиссий сервисам и расходов эмитентов.

В ходе горячих дискуссий ритейлеры и банкиры предварительно достигли определенного компромисса.

По словам сооснователя monobank Олега Гороховского, депутаты, представители Нацбанка и банков рассмотрели предложение ритейлеров законодательно ограничить максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев ставкой в 1 процент, включающей максимальную ставку интерчейнджа – 0,5 процента с обязательной передачей клиентам суммы снижения комиссий через автоматическое начисление скидки в 1 процент от каждой торговой операции по картам в Украине, совершенной клиентами украинских банков.

«Все участники встречи сочли предложение интересным и оптимальным. Платежные системы Visa и MasterCard согласились ввести автоматический расчет и зачисление вознаграждений клиентам с 1 июня 2021 года», - написал Гороховский в своем блоге.

Рынок безналичных платежей в Украине действительно быстро развивается, и это то, чем мы можем гордиться. И вряд ли большинство готово отказаться от привычного комфорта в совершении покупок и оплате услуг, и возникает резонный вопрос: зачем выдумывать велосипед и менять то, что и так отлично работает?

Остаётся надеяться, что стороны спора действительно найдут оптимальное решение, и проигравшими в этой «войне» не окажутся миллионы украинцев.

Екатерина Жирий

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