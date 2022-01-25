"Крупные инвесторы приходят во время пика страха. Они покупают скидки", – объяснил трейдер.

Главный цифровой актив продолжает снижаться в цене, торгуясь на отметках около $35 тыс. Активу необходимо преодолеть определенные ценовые уровни, чтобы вновь начать дорожать, говорят эксперты.

Один из самых известных криптостратегов Николас Мертен, имеющий на YouTube более полумиллиона подписчиков, назвал происходящее с биткоином здоровым откатом после стремительного роста в 2021 году.

По прогнозу Мертена, к концу 2022 года цена биткоина превысит $200 тыс. (подорожание на 459% с текущих уровней). Это произойдет в том случае, если капитализация первой криптовалюты удержится выше $600 млрд, уверен аналитик.

Мертен объяснил свой прогноз тем, что все ралли происходят после коррекций и часто подстегиваются покупками биткоина по сильно заниженным рыночным ценам. Понимание того, как покупают крупные игроки является ключом к навигации на крайне волатильных криптовалютных рынках, говорит он.

Крупные инвесторы приходят во время пика страха. Они покупают скидки.

Ранее другой опытный криптостратег Бенджамин Коуэн предположил, что биткоин уже в ближайшее время способен обвалиться до $20 тыс. В случае такого падения на рынке начнется большая паника и "резня", которая станет хорошей возможностью для покупки криптовалюты.

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Криптовалюта – один из самых прибыльных активов. Во время коронакризиса у инвесторов появляется уникальная возможность заработать на цифровой валюте еще больше. Ранее эксперты назвали три важных нюанса, которые необходимо учитывать перед тем, как лезть в криптодебри.

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