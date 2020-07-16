Бизнес не ожидает быстрого восстановления экономики - опрос НБУ

Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года.

Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.

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Об этом говорится в сообщении по результатам опроса руководителей компаний, проведенного Национальным банком.

Так, согласно опросу регулятора, уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года - 90,8% (в первом квартале 2020 года он составил 110,5%).

"Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина. Бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина после преодоления первой волны распространения вируса", - говорится в сообщении.

Также ухудшились инфляционные ожидания предприятий. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале - 5,1%). Более половины опрошенных предприятий считают, что инфляция будет меньше 7,5%.

"Каждый пятый респондент ожидает инфляцию в пределах 7,6-10,0%. Весомым фактором влияния на инфляцию предприниматели называют увеличение затрат на производство", - сказано в сообщении.

По данным НБУ, бизнес также ожидает существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 гривни/доллар США (в предыдущем квартале - 26,01 гривни/доллар США).

"Впервые с первого квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине. Почти половина предприятий ожидает худшей динамики, и лишь каждая седьмая компания - роста производства. Самым весомым фактором, который будет ограничивать способность предприятий увеличивать производство, опрошенные компании считают недостаточный спрос", - отметили в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует, что во II квартале 2020 года произойдет углубление падения реального валового внутреннего продукта Украины в основном из-за действия карантинных ограничений в течение всего квартала.

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