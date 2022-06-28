С начала масштабного вторжения России в Украину, национальный телеком оператор уплатил в госбюджет 4,246 млрд грн налогов и сборов, перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн и предоставил абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи на сумму более 420 млн грн.

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций Киевстар остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать сложности военного времени. Как крупнейший налогоплательщик в телеком отрасли, оператор перечислил государству с 24 февраля по сегодня 4,246 млрд грн налогов и сборов. В том числе 1,682 млрд грн налоги уплачены в государственный бюджет досрочно. Уплаченная Киевстар сумма налогов и сборов составляет более 1,3% от всех полученных бюджетом поступлений в виде налогов, пошлин и дивидендов от госпредприятий за последние 4 месяца.

Киевстар продолжает инвестировать в защиту гражданского населения от угроз войны. На сегодня более 1200 бомбоубежищ в разных городах Украины подключены к бесплатному проводному интернету Киевстар. А благодаря мобильной сети компании Госслужба по чрезвычайным ситуациям доносит до населения важную информацию. С начала войны сетью Киевстар уже передано более 300 млн таких сообщений.

Также компания перечислила на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны более 33 млн гривен. К сбору средств присоединились и абоненты компании. С помощью выделенных оператором коротких номеров и сервиса СМАРТ-Деньги, перечислили на гуманитарные нужды больниц и военных более 3,2 млн грн.

Своей главной задачей Киевстар считает обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи. В частности, более 90% сети компании стабильно функционирует и обеспечивает абонентов услугами связи и скоростного интернета. Для этого в первом квартале 2022 года оператор инвестировал в развитие связи 659 млн грн. За время военных действий компания построила 110 новых объектов мобильной связи и улучшила связь 4G в 3,5 тысячах населенных пунктов.

Киевстар заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они не находились. За время войны компания предоставила абонентам бесплатных услуг на сумму эквивалентную 429 млн грн. В 30 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Кроме того, Киевстар обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.