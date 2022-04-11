Приложение "Киев цифровой" обновили / фото REUTERS

11 апреля новая версия приложения "Киев Цифровой" стала доступной для скачивания, сообщили в КГГА

Теперь пользователи сервиса могут найти расписание эвакуационных рейсов – приложение перенаправляет на сайт "Укрзализныци", где можно узнать о ближайших эвакуационные рейсы, международные маршруты, работы вокзалов и тому подобное.

Также в приложении можно получить психологическую помощь. Это онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков и родителей, пострадавших из-за войны.

В целом в приложении доступны следующие сервисы:

Безопасность

  • Укрытие https://bit.ly/bomb_shelter
  • Эвакуационные рейсы https://bit.ly/373th9N
  • Приют https://bit.ly/37BevqH

Помощь

  • Гуманитарные штабы и потребности https://bit.ly/38A7oPz
  • Стать волонтером https://bit.ly/3urnOlJ
  • Wi-Fi в укрытиях https://bit.ly/3NV65uV
  • Фонд "Вернись живым" https://bit.ly/3rhHdDJ

Здоровье

  • Аптеки https://bit.ly/kyiv-pharmacy
  • Психологическая поддержка https://bit.ly/3riFXR0
  • Донорство https://bit.ly/38HHJog
  • Ветклиники https://bit.ly/kyiv-pet-stores
  • Травмпункты https://bit.ly/kyiv-trauma-centers

Карты

  • Хлеб https://bit.ly/kyivhlib-map
  • Вода https://bit.ly/kyiv-aqua
  • Продукты https://bit.ly/kyiv-shops
  • Товары и услуги https://bit.ly/kyiv-business
  • АЗС https://bit.ly/kyiv-gas-stations
  • СТО https://bit.ly/kyiv-car-services

Показания граждан о:

  • Разрушение https://bit.ly/3Kxu4hv
  • Военные преступления https://bit.ly/3JuLrOT
  • Вражеские войска https://bit.ly/3jnw9kb

Ранее Виталий Кличко призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Мэр города не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев за два дня". Через что нужно и дальше быть готовыми к обороне.

Вас также могут заинтересовать новости: