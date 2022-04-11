Новую версию приложения уже можно скачать на IOS и Android.

11 апреля новая версия приложения "Киев Цифровой" стала доступной для скачивания, сообщили в КГГА

Теперь пользователи сервиса могут найти расписание эвакуационных рейсов – приложение перенаправляет на сайт "Укрзализныци", где можно узнать о ближайших эвакуационные рейсы, международные маршруты, работы вокзалов и тому подобное.

Также в приложении можно получить психологическую помощь. Это онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков и родителей, пострадавших из-за войны.

В целом в приложении доступны следующие сервисы:

Безопасность

Укрытие https://bit.ly/bomb_shelter

Эвакуационные рейсы https://bit.ly/373th9N

Приют https://bit.ly/37BevqH

Помощь

Гуманитарные штабы и потребности https://bit.ly/38A7oPz

Стать волонтером https://bit.ly/3urnOlJ

Wi-Fi в укрытиях https://bit.ly/3NV65uV

Фонд "Вернись живым" https://bit.ly/3rhHdDJ

Здоровье

Аптеки https://bit.ly/kyiv-pharmacy

Психологическая поддержка https://bit.ly/3riFXR0

Донорство https://bit.ly/38HHJog

Ветклиники https://bit.ly/kyiv-pet-stores

Травмпункты https://bit.ly/kyiv-trauma-centers

Карты

Хлеб https://bit.ly/kyivhlib-map

Вода https://bit.ly/kyiv-aqua

Продукты https://bit.ly/kyiv-shops

Товары и услуги https://bit.ly/kyiv-business

АЗС https://bit.ly/kyiv-gas-stations

СТО https://bit.ly/kyiv-car-services

Показания граждан о: