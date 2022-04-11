11 апреля новая версия приложения "Киев Цифровой" стала доступной для скачивания, сообщили в КГГА
Теперь пользователи сервиса могут найти расписание эвакуационных рейсов – приложение перенаправляет на сайт "Укрзализныци", где можно узнать о ближайших эвакуационные рейсы, международные маршруты, работы вокзалов и тому подобное.
Также в приложении можно получить психологическую помощь. Это онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков и родителей, пострадавших из-за войны.
В целом в приложении доступны следующие сервисы:
Безопасность
- Укрытие https://bit.ly/bomb_shelter
- Эвакуационные рейсы https://bit.ly/373th9N
- Приют https://bit.ly/37BevqH
Помощь
- Гуманитарные штабы и потребности https://bit.ly/38A7oPz
- Стать волонтером https://bit.ly/3urnOlJ
- Wi-Fi в укрытиях https://bit.ly/3NV65uV
- Фонд "Вернись живым" https://bit.ly/3rhHdDJ
Здоровье
- Аптеки https://bit.ly/kyiv-pharmacy
- Психологическая поддержка https://bit.ly/3riFXR0
- Донорство https://bit.ly/38HHJog
- Ветклиники https://bit.ly/kyiv-pet-stores
- Травмпункты https://bit.ly/kyiv-trauma-centers
Карты
- Хлеб https://bit.ly/kyivhlib-map
- Вода https://bit.ly/kyiv-aqua
- Продукты https://bit.ly/kyiv-shops
- Товары и услуги https://bit.ly/kyiv-business
- АЗС https://bit.ly/kyiv-gas-stations
- СТО https://bit.ly/kyiv-car-services
Показания граждан о:
- Разрушение https://bit.ly/3Kxu4hv
- Военные преступления https://bit.ly/3JuLrOT
- Вражеские войска https://bit.ly/3jnw9kb
Ранее Виталий Кличко призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.
Мэр города не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев за два дня". Через что нужно и дальше быть готовыми к обороне.