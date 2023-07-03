Фатих Бироль отметил, что восстановление экономики Китая в сочетании с суровой зимой может усилить давление на поставки газа.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что текущей зимой цены на энергоносители могут снова подскочить. Правительства будут вынуждены прибегнуть к субсидированию счетов.

По его словам, быстрое улучшение китайской экономики в сочетании с суровой зимой может оказать давление на поставки газа и увеличить счета для потребителей. При этом он указал, что Агентство "не может исключить" еще один всплеск цен на газ и этой зимой. В прошло году рост оптовых цен в результате вторжения России в Украину привел к высоким потребительским счетам.

"В сценарии, когда китайская экономика очень сильна, покупает много энергоносителей на рынках, а у нас суровая зима, мы можем увидеть сильное повышение цен на природный газ, что, в свою очередь, создаст дополнительное бремя для потребителей", - цитирует Бирола издание The Guardian.

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Экономика Китая восстанавливалась после ограничений, введенных из-за Covid-19, что привело к увеличению спроса на поставки газа, но последние показатели свидетельствуют о замедлении темпов роста.

"Мы пока не знаем, насколько сильно восстановится китайская экономика", - сказал Бироль.

Прошлой осенью премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была вынуждена вмешаться, чтобы субсидировать счета для потребителей. Средние счета ограничили на уровне 2500 фунтов стерлингов с апреля до конца июня.

В субботу предельная цена Ofgem упала до 2074 фунтов стерлингов, фактически заменив государственную гарантию цен на энергию, хотя счета остаются почти на 1000 фунтов больше, чем два года назад.

В 2022 году Российская Федерация сократила поставки газа в Европу, что вызвало опасения, что зимой может произойти отключение электроэнергии, и привело к огромным усилиям по сокращению потребления на континенте. В декабре правительство Великобритании с опозданием начало кампанию по поощрению энергосбережения.

Бироль сказал, что европейские правительства совершили "стратегические ошибки", в том числе слишком сильно полагались на Россию в вопросах энергетики, и что внешняя политика была "ослеплена" краткосрочными коммерческими решениями.

Страны пытались улучшить свои возможности по импорту газа из других стран и увеличить производство возобновляемой энергии, но есть опасения, что режим Путина может решить сократить поставки российского газа в Европу этой зимой. Бироль сказал, что "не исключает отключения электроэнергии" этой зимой.

На прошлой неделе исполнительный директор Centrica, которой принадлежит British Gas, заявил, что счета за электроэнергию для домашних хозяйств, вероятно, останутся высокими в обозримом будущем, поскольку цены на оптовом рынке остаются завышенными.

Цены на газ - последние новости

Цены на газ снизились в начале 2022 года, так как относительно мягкая европейская зима снизила спрос, но в июне цены выросли на 40% на фоне опасений по поводу запасов этой зимой.

В понедельник Саудовская Аравия заявила, что продлит сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в день еще на месяц до августа, доведя добычу до 9 млн баррелей в сутки. Королевство надеется, что сокращение, согласованное после встречи группы производителей ОПЕК+ в прошлом месяце, поддержит мировые цены на нефть.

Россия ввела свои собственные сокращения, а вице-премьер Александр Новак заявил, что в августе страна сократит экспорт нефти на 500 тысячей баррелей в сутки. Цена на нефть выросла чуть более чем на 1% в понедельник утром до 76,5 доллара.

15 июня стало известно, что биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли на 20%, достигнув отметки 42 евро за МВт-ч или 476 долларов за тыс. куб. об.

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