Также, по словам президента, для ФОПов 1-й группы предусматриваются налоговые каникулы в случае усиления карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четырем миллионам украинцам, имеющим налоговый долг в пределах 3 тысяч гривень, он будет аннулирован.

Читайте такжеЗеленский пообещал компенсации ЕСВ для бизнеса, пострадавшего из-за карантина

Об этом говорится в видеообращении президента, опубликованном в Facebook.

"Погашение налогового долга почти 4 миллиона граждан, имеющих налоговый долг в 3060 гривень - это долг будет аннулирован", - заявил он.

Кроме того, по словам президента, для ФОПов 1-й группы предусматриваются налоговые каникулы в случае усиления карантина. "При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной. "Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", - сказал Зеленский.

"Доступные кредиты" для бизнеса

Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 миллиардов гривень по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Важно, что программа "5-7-9" продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году", - добавил глава государства.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", - подчеркнул президент.

Зеленский также призвал граждан поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды. "Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных", - отметил он.

Справка УНИАН

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будние дни, также запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

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Автор: Константин Гончаров