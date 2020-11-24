Украинские банки за неделю выдали 222 новых кредита в рамках программы "5-7-9" на 324 миллиона гривень.

Украинские банки в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за прошедшую неделю предоставили 222 новых кредита на общую сумму 324 миллиарда гривень.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы выдано 5813 кредитов на общую сумму 13,458 миллиарда гривень.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 222 кредита на общую сумму в 324 миллиона гривень. 33% (107 миллионов гривень) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 31,4% (102 миллиона гривень) - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 35,6% (115 миллионов гривень)", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

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Автор: Дмитрий Шварц