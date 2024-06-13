Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 13 июня, вырос на 5 копеек - до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,35 грн, евро - по курсу 43,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен - 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,25 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи - 44,25 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,44 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на сегодня установлен на уровне 43,53 грн/евро, то есть гривна снизилась на 7 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

При этом аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 39,70 до 40,90 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: