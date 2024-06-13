Продать доллар можно в среднем по курсу 40,40 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 13 июня, не изменился и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 40,93 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,82 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи - 44,25 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,44 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на сегодня установлен на уровне 43,53 грн/евро, то есть гривна снизилась на 7 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 39,70 до 40,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 39,60 до 40,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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