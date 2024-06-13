Некоторые пункты обмена будут пробовать тестировать курс продажи американской валюты до 41 гривни, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 39,70 до 40,90 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 39,60 до 40,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Некоторые пункты обмена будут пробовать тестировать курс продажи американской валюты и до 41 гривни, но, натолкнувшись на низкий спрос при таком ценнике, станут его опускать", - отметил эксперт.

Что касается курса евровалюты, то, по прогнозу Козырева, котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 42,85 до 44,80 грн/евро, а в пунктах обмена - от 43,60 до 44,75 грн/евро.

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"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять умеренный спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. А вот по евро спред будет достаточно широким - в пределах 20−40 копеек. Остальные рабочие дни недели он снизится до стандартных 20−30 копеек на евро", - добавил эксперт.

Также Козырев уверен, что в этот период на межбанке котировки доллара будут в пределах коридора 39,95 - 40,55 грн/долл., а курс безналичного евро - от 42,98 до 44,24 грн/евро:

"Курсовая рулетка" по евровалюте и для покупателей, и для продавцов евровалюты в эти дни только усилится".

Курс доллара в Украине на 13 июня

Напомним, НБУ установил на четверг, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,44 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 8 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 43,53 грн/евро, то есть гривна снизилась на 7 копеек.

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