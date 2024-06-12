Курс гривни к евро установлен на уровне 43,53 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,44 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,53 грн/евро, то есть гривна снизилась на 7 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,50/40,52 грн/долл., евро - 43,69/43,70 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 12 июня, вырос на 5 копеек - до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,35 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 40,88 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,30 грн/евро (курс продажи - 44,15 грн/евро).

Следует отметить, что член совета НБУ Василий Фурман отметил, что регулятор контролирует ситуацию с курсом валюты в Украине.

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