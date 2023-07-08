Продать доллар в столице в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро - 40,40 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 8 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

Напомним, в конце июля 2022 года Национальный банк Украины резко повысил официальный курс доллара - стоимость американской валюты увеличилась сразу на четверть и начала составлять 36,57 грн/долл.

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Прогнозы насчет курса доллара в Украине - что сообщалось

УНИАН писал, что по прогнозу руководителя департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе (с 10 по 16 июля) на наличном валютном рынке не предвидится значительных изменений, поскольку основные тенденции двух последних недель сохранятся: так, курсовые рамки рыночных колебаний останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

Эксперт отметил, что со второй половины июля на наличном рынке может несколько "обостриться" тенденция к постепенному приближению курса к официальному.

После заявлений НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1-2 п. п. (процентный пункт - Ред.) в течение июля или сентября (что свидетельствует об экономически обоснованной "крепкой" гривне), наличный рынок может отреагировать по меньшей мере изменением "границ" ежедневных колебаний до 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

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