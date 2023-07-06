В будущем на валютный рынок может давить прекращение действия "зернового соглашения" и блокирование агрессором украинских портов.

На следующей неделе, с 10 по 16 июля, глобальных изменений на наличном валютном рынке не предвидится, ведь будут сохранены основные тенденции 2 последних недель: курсовые "границы" рыночных колебаний останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро. Курс доллара будет колебаться в районе 37 грн/долл., время от времени ситуативно опускаясь ниже 37 грн/долл.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, отметив, что разница между покупкой и продажей валюты будет вполне вменяемой для "военного" рынка: до 0,25 грн, а амплитуда ежедневных колебаний не превысит 0,3 грн.

"Со второй половины июля на наличном рынке может несколько "обостриться" тенденция к постепенному приближению курса к официальному. После заявлений НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1-2 п.п. в течение июля или сентября (а это свидетельствует об экономически обоснованной "крепкой" гривне), наличный рынок может отреагировать по меньшей мере изменением "границ" ежедневных колебаний до 36,7-37,7 грн/долл. и 40-41 грн/евро", - сказал эксперт.

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Лесовой отметил еще один важный момент: регулятор запускает программу по постепенной либерализации валютного рынка, что также свидетельствует об уверенности НБУ в прочности гривни. Таким образом, межкурсовая разница станет рекордно минимальной и не превысит 0,5-1%.

По его словам, в течение недели валютный рынок будут формировать несколько весомых факторов, среди которых самыми главными являются дальнейшая политика НБУ по популяризации гривны, эффективные действия регулятора по сохранению баланса между спросом и предложением, внешнеэкономическая деятельность (объем и потенциал экспорта) и постепенное развитие экономики страны.

Кроме этого, будут влиять на валютный курс и системные поступления международной финансовой помощи.

"Отдельное внимание стоит сосредоточить именно на экспорте, ведь НБУ заблаговременно предупредил, что прекращение 18 июля действия "зернового соглашения", а также блокирование страной-агрессором украинских портов окажет большое давление на валютный рынок. Через порты экспортируется продукция АПК, что составляет более 50% от всего объема экспортируемых товаров и продукции. Конечно, пока рано делать какие-то основательные прогнозы, как блокировка экспорта скажется на наличном рынке валют", - сказал эксперт.

Он добавил, что определенные изменения могут стать заметными не ранее, чем за 1-1,5 месяца, ведь переговоры о продлении действия "зернового соглашения" скорее всего продлятся и после его формального завершения. Кроме того, чтобы не зависеть от страны-агрессора, продолжается разработка альтернативных путей для экспорта агропродукции.

Еще одним косвенным фактором, который будет влиять прежде всего на настроения граждан, на их поведение на наличном рынке, стоит считать успешные действия ВСУ по освобождению Украины от захватчиков и постепенного приближения победы в войне.

"Итак, в течение следующей недели ситуация на наличном рынке валют будет почти тождественной к неделе предыдущей. Однако уже со второй половины июля вполне возможно возобновление "курсовых движений" в сторону официального: разница между курсами станет минимальной", - резюмировал Лесовой.

Курс доллара в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 6 июля, укрепился на 5 копеек - до 37,35 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился также на 5 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

Ранее аналитик Центра биржевых технологий Максим Орищак прогнозировал, что курс доллара в Украине в июле, как и курс евро, скорее всего, будет оставаться стабильным.

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