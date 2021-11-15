Министр рассказала, кого будет касаться новая система.

В накопительной пенсионной системе в Украине могут участвовать как ФОПы, так и люди старше 35 лет, утверждает министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом она сказала в интервью "Фактам".

По ее словам, участниками обязательной накопительной системы должны быть все работающие люди.

"Некоторые говорят, что человек в возрасте 50 или даже 55 лет просто не успеет накопить значительной суммы для ежемесячной выплаты. Бесспорно, это так. Но для таких случаев мы предусмотрели, что небольшие суммы накоплений человек сможет забрать при выходе на пенсию одновременно. Почему мы должны лишать людей этих денег?", - говорит чиновница.

Лазебная уточнила, что Украина изучила иностранный опыт и хочет ввести систему, которая заинтересует граждан и не будет принудительной.

Читайте такжеПенсионная реформа может начаться уже в 2024 году - Минсоцполитики"Предложили такую модель: 1% платит работодатель - с ЕСВ на счет работника. Затем человек добровольно со своей зарплаты платит 1%. Это происходит по принципу автозаписи: человек автоматически подключается как плательщик взноса в свою пользу, но может в любой момент отказаться. На счета людей, которые не откажутся платить взносы за свой счет, государство переведет еще 1% стимулирующего взноса", - пояснила глава Минсоцполитики.

Работник, который будет участвовать в такой системе, получит 3% на свой счет, а тот, кто откажется - лишь 1%, добавляет министр. По ее словам, ведомство может увеличить размеры государственных взносов и добавить к предложенной модели еще 1%.

"Стимулирующий взнос в пользу тех, кто платит из своей зарплаты, можно предусмотреть в размере 100% взноса, внесенного человеком, с максимальным ограничением 3% от средней заработной платы", - говорит Лазебная.

Чиновница считает, что в случае правильного введения новой системы и предоставления человек права принимать решения, она будет способствовать детенизации занятости и зарплат.

Накопительная пенсионная система в Украине

Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.

17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.

Автор: Юрий Годован